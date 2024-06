Dalic (ct Croazia): “Abbiamo il gruppo più difficile. Ma non abbiamo paura di nessuno”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale croata, Zlatko Dalic, ha così parlato in vista della sfida contro la Spagna: “Abbiamo il gruppo più difficile possibile, credo che l’inizio sia importante. Bisogna ricordare che abbiamo pareggiato contro il Marocco nella partita inaugurale dell’ultimo torneo. Ovviamente vorremmo non perdere, ma non andiamo in campo con questo obiettivo. Con tutto il rispetto per i nostri avversari, non abbiamo paura di nessuno. Naturalmente sarà difficile, ma credo nella nostra squadra”.

Foto: Instagram Dalic