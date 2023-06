Dalic: “Conosciamo molto bene la Spagna. Vogliamo vincere la Nations League”

Zlatko Dalic, CT della Croazia alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna si è espresso così in conferenza stampa: “Conosciamo molto bene la Spagna: a loro piace il possesso palla, hanno grandi individualità, grande tecnica e sono molto veloci. Abbiamo giocato contro di loro a Copenaghen, a EURO2020, e abbiamo perso ai supplementari. Abbiamo le qualità per giocare alla pari: cercheremo di dimostrarlo in campo. L’enorme interesse per questa partita significa che vale qualcosa. I 25.000 tifosi croati presenti a Rotterdam ne sono una chiara dimostrazione. Questa competizione è importante, il nostro obiettivo era arrivare in finale e ora siamo solo a un passo dal trofeo. Non sottovalutiamo nessuno, tutte le squadre sono qui con i loro migliori giocatori: faremo del nostro meglio per compiere il passo finale”.

Foto: Instagram Dalic