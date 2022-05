Dalic (c.t Croazia) annuncia: “Perisic non giocherà le sfide di Nations League”

A pochi giorni dalla Nations League, è intervenuto in conferenza stampa il ct della Croazia Dalic che annuncia l’assenza di Perisic dalla lista dei convocati, a causa del problema muscolare avuto contro la Sampdoria: “Perisic è uscito dalla lista dei convocati a causa di un infortunio. Mi dispiace molto per questo perché era il giocatore con la forma migliore di tutta la squadra, ma ora la cosa più importante è curare l’infortunio perché sia pronto per il Mondiale in Qatar. Mancano sei mesi e molte cose cambieranno. Tuttavia, se guardiamo alla situazione attuale, tutti tranne Perisic sono pronti. La qualità dei nostri giocatori è indiscutibile e la cosa buona è che oltre alla spina dorsale, che consiste in giocatori più anziani, abbiamo un gran numero di giovani giocatori di qualità che continuano ad arrivare. Spero che quei giocatori che hanno problemi risolvano la loro situazione”

Foto: Twitter Inter