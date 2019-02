E’ iniziata da pochi giorni l’avventura in Cina di Marek Hamsik, nuovo acquisto del Dalian Yifang. Il centrocampista slovacco, ex capitano del Napoli, ieri ha svolto il primo allenamento con il suo nuovo club e oggi ha rilasciato una brevissima dichiarazione tra le colonne del sito ufficiale del club cinese: “Darò tutto per il Dalian, come fatto al Napoli”, ha detto Hamsik.

Foto: pagina ufficiale Dalian Yifang