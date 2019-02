Dalian, non solo Hamsik: è ufficiale anche l’arrivo di Boateng dal Levante

Il Levante piazza un altro colpo in entrata. Dopo Marek Hamsik, il club cinese ha completato l’operazione per Emmanue Boateng, attaccante classe 1996 prelevato dal Levante. Affare vicino ai 15 milioni con percentuale su futura rivendita, ecco il comunicato ufficiale: “Levante UD e Dalian Yifang hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Emmanuel Okyere Boateng”, si legge sul sito del club spagnolo.

Foto: Twitter ufficiale Levante