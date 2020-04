Dalglish rassicura i tifosi: “Grazie per il sostegno, ora resterò in isolamento”

Sir Kenny Dalglish, leggenda del Liverpool dimessa ieri dall’ospedale dopo aver contratto il Coronavirus, ha voluto rassicurare i suoi fan: “Voglio ringraziare tutti per i messaggi di incoraggiamento di questi ultimi giorni. Sono felice di esser tornato dalla mia famiglia dopo aver ricevuto ottime cure dal servizio sanitario nazionale, che apprezziamo in questo frangente più che mai. Ora rimarremo in autoisolamento, per il tempo previsto, per difendere le vite degli altri.”

Foto: Lancashire Telegraph