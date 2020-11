Dalbert: notte di Champions, notte di disastri

Una notte da dimenticare in fretta, quella di Dalbert. Il principale artefice della rovinosa sconfitta del Rennes ospite del Chelsea: quaranta minuti per provocare i due rigori che hanno spianato la strada ai Blues e per collezionare due cartellini gialli che hanno chiuso anzitempo la sua serata. Dalbert aveva scelto il Rennes proprio per potersi esibire in Champions da protagonista, ma l’impatto non è stato quello migliore, reduce com’è da una notte di autentici disastri.

Foto: sito Rennes