Dalbert: “Non sono in partenza dal Rennes, rispetto il mio contratto e il club”

Circolano voci in giro di un possibile addio di Dalbert dal club francese in cui milita, il Rennes. Il brasiliano, in prestito dall’Inter, ha smentito anche la possibilità di andare in Liga, al Valladolid: “Non sono in partenza. Sono un professionista e ho un contratto in vigore, così come ho molto rispetto per il club che mi sta dando una grande opportunità. Non ci sono negoziazioni né una possibilità di una mia partenza, non esiste”.

(Fair Play Assessoria)

Foto: sito Rennes