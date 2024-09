DAL VERSAILLES ALLA FIDUCIA DI LUIS ENRIQUE: IBRAHIM MBAYE, LA STELLINA CLASSE 2008 DEL PSG

Il Paris Saint–Germain vola in Ligue 1: 3-1 al Rennes firmato dalla doppietta di Barcola e la rete Lee Kang-In. Una vittoria che significa primo posto in solitaria a quota 16 punti (su 18 disponibili), 20 reti messe a segno e solamente 5 subite. Nella vittoria di ieri sera al Parco dei Principi c’è stato spazio anche per Ibrahim Mbaye, ala classe 2008, subentrato all’82’ al posto di Ousmane Dembelé. Ma non si tratta dell’esordio con il PSG. Infatti, Mbaye era partito addirittura dal 1′ nell’esordio stagionale dei parigini contro il Le Havre..

Nato a Trappes il 24 gennaio 2008, Mbaye cresce calcisticamente nel Versailles, dove rimane fino all’età di 10 anni. Nel 2018, infatti, i parigini notano il potenziale del ragazzo e lo prelevano a titolo gratuito. A soli 15 anni il ragazzo inizia a giocare in U17, mentre nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Primavera parigina, collezionando 7 gol e 11 assist in campionato e 4 presenze e 1 assist (contro il Milan di Camarda) in Youth League.

Promosso in prima squadra, Luis Enrique decide di testarlo nel match amichevole contro lo Sturm Graz, e lui non tradisce le attese: dopo 9 minuti raccoglie il suggerimento di Asensio e trova la rete del momentaneo 0-1. Dopo un nuovo test contro il Lipsia, ecco dunque il grande momento: l’esordio da titolare in Ligue 1. Ed è diventato il più giovane titolare di sempre per Les Rouge et Bleu, a soli 16 anni, 6 mesi e 23 giorni, superando il record da un certo Warren Zaire-Emery (16 anni, 9 mesi, 29 giorni).

Nell’ultima stagione con l’Under 19 del PSG ha messo a referto 8 goal e 14 assist distinguendosi come uno degli elementi più interessanti della formazione parigina. Ibrahim Mbaye è un profilo dotato di un’ottima cifra tecnica e di grande qualità palla al piede. Dal punto di visto tattico, il classe 2008 si esprime al meglio del suo potenziale orbitando da esterno offensivo di destra nel 4-3-3. Mbaye è già entrato nel giro della Nazionale francese a partire dall’ottobre del 2023: in poco meno di un anno ha già collezionato 6 goal in 14 apparizioni con l’Under 15 transalpina.

L’ala d’attacco francese ha fatto una buona impressione all’esordio, pur senza trovare il gol nel successo per 4-1 dei parigini. Ma le qualità del ragazzo sono indiscutibili, e Luis Enrique vorrà impiegarlo nuovamente nel corso della stagione per garantirgli una crescita importante sia dal punto di vista tecnico che da quello mentale. E, ieri, è stata l’ennesima conferma: Mbaye sarà un valore aggiunto di questo nuovo PSG senza grandi stelle, ma con giovani pronti al lancio.

