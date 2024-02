DAL TORNEO DI VIAREGGIO AL VIA DEL MARE: EBENEZER AKINSANMIRO, IL TALENTINO LANCIATO DA INZAGHI

Al 77′ di Lecce-Inter, Simone Inzaghi ha deciso di sostituire Davide Frattesi con Ebenezer Akinsanmiro. I tifosi nerazzurri – e non solo – sono stati sorpresi dalla scelta del tecnico di inserire il giovane centrocampista della Primavera.

Centrocampista molto mobile, dotato di una grande capacità di ricevere il pallone sia da fermo sia in profondità, spesso con ficcanti movimenti tra le linee. Ha una buona personalità e ottima capacità nel puntare la porta avversaria con il pallone tra i piedi.

Il centrocampista della Primavera si è messo in mostra negli anni passati con la maglia dell’Alex Transfiguration Academy, prima squadra africana ad arrivare in finale del Torneo di Viareggio 2022. Una cavalcata, quella del club nigeriano, straordinaria. Primo posto nel girone davanti a Fiorentina, Monterosi Tuscia e Pisa e vittorie nella fase a eliminazione diretta contro la Spal agli ottavi, il Bologna ai quarti con goal suo per il definitivo 4-0, l’Empoli in semifinale ai rigori e lui realizzò il suo, fino alla sconfitta ma solo dagli undici metri con i neroverdi. Per Akinsanmiro 2 gol in 6 presenze.

Una sola competizione a livello internazionale gli è bastata per attirare su di sé l’attenzione di grandi club come Real Madrid e Benfica. Piero Ausilio, tuttavia, è stato più lesto di tutti e ha superato la concorrenza, assicurandosi le sue prestazioni sportive, prelevandolo dal Remo Stars, squadra del campionato nigeriano.

Arrivato all’Inter nel gennaio 2023, ha collezionato 16 presenze in Primavera, con 3 assist. È stato convocato per la prima volta in Prima squadra da Inzaghi in occasione della sfida contro di Napoli – lo scorso maggio -, figurando in panchina anche nelle ultime due giornate di campionato e poi in finale di Coppa Italia.

Con il club nerazzurro il centrocampista nigeriano classe 2004 ha firmato un contratto di quattro anni (fino al 2027) ed è diventato subito un pilastro della formazione Primavera allenata da Chivu.

Dopo aver firmato il contratto il 31 gennaio 2023, il nigeriano ha esordito con la maglia nerazzurra il 19 febbraio, subentrando durante la partita vinta contro il Torino. Da lì a fine stagione non è più uscito dal campo: 11 partite giocate su 12, tutte da titolare, tranne una saltata per squalifica. In questa stagione ha già collezionato 19 presenze nel campionato di Primavera 1, condite da 5 goal e 2 assist. E ora è arrivato anche l’esordio in prima squadra.

