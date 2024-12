DAL RECORD DI CR7 ALLA FIDUCIA DI AMORIM: GEOVANY QUENDA, LA PERLA DELLO SPORTING

Geovany Quenda, attaccante classe 2007 dello Sporting Lisbona, uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e candidato a vincere il Golden Boy 2025. Con 12 presenze e una rete – considerando solo il campionato – in stagione, è diventato il più giovane giocatore di sempre a segnare nella Liga portoghese a 17 anni, 5 mesi e 27 giorni frantumando il record di CR7 (in gol a 17 anni, 8 mesi e 2 giorni). A fine agosto è stato convocato per la prima volta dal ct Roberto Martínez nella Nazionale A lusitana quando ancora non aveva esordito con l’Under 21 di Rui Jorge.

Nato in Guinea-Bissau, paese dell’Africa occidentale, nell’aprile 2007, si è trasferito in Portogallo da bambino. Ha iniziato il suo percorso calcistica nel Damaiense di Amadora quando aveva solo otto anni e fin da subito ha attratto le attenzioni degli osservatori del Benfica. Dopo due stagioni nel settore giovanile delle Aquile e la decisione del club di non affidargli un stanza nel campus, Quenda ha deciso di trasferirsi ai rivali dello Sporting.

Nel 2023 lo Sporting gli ha fatto sottoscrive il suo primo contratto da professionista e la fiducia è stata ripagata con le ottime prestazioni sfornate nella scorsa stagione con la formazione U23. Ruben Amorim è rimasto così impressionato dalle sue qualità, che in più occasioni ha deciso di convocarlo in prima squadra: “Può giocare in più posizioni, ha qualità ed irriverenza. Per noi è un’ulteriore opzione”.

Quenda è entrato a far parte della rappresentativa U17 portoghese in occasione degli Europei di categoria che si sono disputati nel 2024 a Cipro. La Seleccao è stata travolta 3-0 in finale dall’Italia, ma la cosa non gli ha impedito di meritarsi un posto nella Top 11 del torneo.

La prima partita ufficiale della stagione 2024-2025 è coincisa con la sfida con il Porto che ha messo in palio la Supercoppa di Portogallo, e in quella occasione Quenda non solo è stato schierato dal 1’, ma si è regalato un debutto tra i professionisti memorabile. Infatti, lo Sporting ha infatti segnato due goal nei primi 10’ poi, poco prima dell’ora di gioco, Quenda ha calato il tris con una fragorosa volée di prima intenzione, diventando il più giovane marcatore nella storia della competizione.

Incredibilmente, la squadra di Amorim, si è poi fatta raggiungere sul 3-3, prima di essere superata e battuta, ma intanto la stella del Milan, Rafael Leao, dopo la partita ha taggato proprio Quenda in un post su Instagram accompagnato dal commento “Ricordatevi questo nome. In questa stagione lo vedrete spesso”.Da allora Quenda non si è più fermato. E’ sceso in campo da titolare in tutte le prime quattro partite di campionato.

Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha deciso di convocarlo per le due partite di Nations League con Croazia e Scozia. Nel giro di pochi mesi dunque, Quenda è passato dall’esordire con l’U17 a condividere lo spogliatoio con un certo Cristiano Ronaldo. “Ha mostrato personalità e qualità incredibili – ha spiegato Martinez – Ha doti tecniche non normali per un diciassettenne ed ha dimostrato di essere già pronto per la Nazionale maggiore. E’ una buona notizia per il calcio portoghese”.

Alcuni lo hanno già paragonato a Cristiano Ronaldo, ma questo ormai vale per tutti i talenti portoghesi. Intanto, Quenda potrebbe presto superare il grande Paulo Futre e diventare il più giovane calciatore ad esordire con la maglia del Portogallo. Per lui hanno già speso parole importanti Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. E, adesso, Amorim è pronto a chiamarlo anche al Manchester United…

Foto: Instagram Quenda