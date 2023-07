Vicino l’accordo tra Boca Juniors e Porto per Varela

Porto e Boca Juniors sono vicinissimi a raggiungere un principio d’intesa in vista del trasferimento di Alan Varela in Portogallo. Secondo Record, l’ultima proposta dei biancoazzurri – che si avvicina a 13 milioni di euro – ha convinto il club argentino. Mancano ora gli ultimi dettagli: il Boca vorrebbe un’importante percentuale su una rivendita futura del calciatore. Per Varela, centrocampista classe 2001 di Isidro Casanova, è pronta la prima avventura in Europa dopo aver vestito la maglia Xeneize per quasi tre anni.

Foto: Instagram Varela