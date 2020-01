Dal Portogallo: United, è fatta per Bruno Fernandes. Domani le visite. Ecco le cifre

Fine della telenovela. Secondo quanto riportano tutti i principali media inglesi e portoghesi (compreso A Bola), il Manchester United ha raggiunto un accordo totale con lo Sporting per il trasferimento di Bruno Fernandes. Una trattativa che andava avanti da settimane e settimane, ora è arrivata la fumata bianca per un’operazione da circa 80 milioni (bonus compresi). Bruno Fernandes, atteso domani in Inghilterra per le visite mediche, firmerà un contratto valido per quattro anni e mezzo, con un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro all’anno.

Foto: Marca