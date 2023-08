Dal Portogallo: Taremi-Milan, ecco perché è saltata

Dal Portogallo, precisamente da Record, arrivano aggiornamenti sullo stop della trattativa per Taremi al Milan. “L’attaccante ha deciso di respingere la proposta degli italiani dopo che c’era già un principio di accordo tra i club. Il numero 9 resterà quindi al Porto fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Taremi si era addirittura accordato con l’FC Porto di rinunciare al 15% del pass in suo possesso qualora ci fosse stata fumata bianca in qualche affare, ma era dispiaciuto di non essere stato informato dell’operazione, situazione di cui incolpa gli agenti che gli erano vicini”.

Situazione ingarbugliata e interpretazioni di ogni tipo. Alcune, con tutto il rispetto, poco convincenti. In ogni caso la conferma che il Porto nelle ultime ore ha cambiato qualche condizione. La domanda è: com’è possibile che Taremi non sia stato informato con i due club vicinissimi, parlano addirittura di un “principio di accordo”? Qualcosa, più di qualcosa, non torna.

Foto: Instagram Taremi