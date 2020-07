Dal Portogallo: spunta Emery per la panchina del Benfica, c’è il contatto

Il Benfica sogna in grande e guarda verso l’ex tecnico dell’Arsenal, Unai Emery. Come riportato A Bola, l’ex allenatore dei Gunners è il nuovo pallino della società lusitana per la panchina del Benfica una volta archiviate le dimissioni di Lage che però vorrebbe continuare ad allenare i portoghesi fino al termine della stagione. Sul quotidiano portoghese poi, si legge di un primo incontro tra il tecnico spagnolo e la dirigenza biancorossa che apre a un margine di trattativa con Emery pronto a prendere la guida dei lusitani nella prossima stagione.

Foto: twitter ufficiale Arsenal