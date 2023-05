Dal Portogallo: Ruben Neves ad un passo dal Barcellona

Il Barcellona, dopo la conquista della Liga, si fionda sul mercato per proseguire nel percorso di rifondazione della rosa a disposizione di Xavi. Ufficiale l’addio dei senatori Sergio Busquets e Jordi Alba, il Barça è alla ricerca di elementi pronti a prendere l’eredità dei due esperti blaugrana. Casting aperto sulla mediana, sondaggi avviati per il calciatore che, insieme a Pedri e De Jong, formerà il centrocampo del futuro. Dal Portogallo arrivano conferme riguardo un forte interesse del Barcellona per Ruben Neves, potente centrocampista del Wolverhampton. Secondo A Bola i club avrebbero già un accordo su una cifra intorno ai 30 milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma del calciatore portoghese che gradirebbe la destinazione.

Foto: Twitter Wolves