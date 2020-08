Dal Portogallo: lo Sporting ci riprova per Lyanco

La prima offerta non è andata a buon fine. Secondo A Bola, lo Sporting tornerà alla carica per il difensore brasiliano del Torino Lyanco che ha un valore compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro. Inizialmente l’entourage dei biancoverdi aveva messo sul tavolo un’offerta di 6 milioni di euro per il 60% del cartellino. Cairo, invece, avrebbe risposto di accettare non meno di 9 milioni di euro sempre per il 60% del cartellino del brasiliano. Il difensore ha un contratto con il Torino fino al giugno 2024 e ha recentemente acquisito anche il passaporto serbo. Nelle prossime ore è atteso Frederico Moraes, l’agente del brasiliano in sede al club torinese per discutere la cessione, spinta anche dal giocatore stesso.

Foto: Torino Sito Ufficiale