Dal Portogallo: Lo Celso, tentativo del Benfica. Ma il Tottenham è in pole

Giovani Lo Celso è sempre più un nuovo mercato. Il giocatore ex Psg, protagonista quest’anno di un’ottima stagione con 16 reti messe a segno nelle 46 presenze totalizzate, è stato riscattato dal Betis nel mese di aprile per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Sulle tracce del gioiello classe ’96 ci sono diverse big, su tutte il Tottenham, in pole da settimane e pronto a chiudere l’operazione. Ma negli ultimi giorni, come rivela A Bola, il Benfica avrebbe fatto un tentativo per Lo Celso: l’intenzione del club lusitano sarebbe stata quella di investire parte dei soldi ricavati dalla cessione di Joao Felix proprio per acquistare il gioiello argentino. Ma gli Spurs sono in netto vantaggio e contano di mantenerlo.

Foto: Twitter ufficiale Betis