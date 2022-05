Dal Portogallo: Leao dovrà versare ogni mese il 20% del suo stipendio allo Sporting Lisbona

Come riporta Record, quotidiano del Portogallo, dopo due rinvii, il Tribunale di Milano si è pronunciato nelle scorse ore in merito alla nota vicenda tra Rafael Leao e lo Sporting Lisbona. L’attaccante del Milan dovrà risarcire il suo vecchio club con 16,5 milioni di euro (cifra che, con gli interessi, andrà oltre i 20 milioni). In particolare, Leao dovrà versare ogni mese il 20% del suo stipendio alla squadra portoghese (attualmente guadagna 1,5 milioni a stagione, quindi si parla di una cifra intorno ai 300 mila euro). Decisivo nella mediazione secondo la fonte Jorge Mendes.

