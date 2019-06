Dal Portogallo: l’Atletico rilancia per Telles, offerti 30 milioni più bonus

Alex Telles è da tempo un obiettivo di mercato dell’Atletico Madrid. Il laterale del Porto, ex Inter, è il favorito di Simeone per ricoprire il ruolo di terzino sinistro, ecco perché nelle ultime ore i Colchoneros hanno accelerato: secondo quanto riporta O Jogo, l’ultima offerta dell’Atletico è di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il club portoghese vorrebbe incassare i 40 milioni della clausola rescissoria, ma le parti sono al lavoro per raggiungere l’intesa.

Foto: AS