Dal Portogallo: Keylor Navas in uscita dal Real Madrid, piomba il Benfica

Keylor Navas è sempre più lontano dal Real Madrid. Il portiere costaricano, finito ai margini del progetto di Zidane, si prepara a fare le valigie in vista dell’estate. E le pretendenti non mancano: non solo le big della Premier, sulle tracce di Keylor Navas c’è anche il Benfica. Come rivelano i colleghi di Record, infatti, le Aquile sarebbero piombate con decisione sullo specialista delle Merengues viste le difficoltà trovate per l’acquisto di Cillessen (il Barcellona pretende 60 milioni di euro per la sua cessione).

Foto: Daily Star