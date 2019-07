Dal Portogallo: Jonas saluta il Benfica e si ritira dal calcio

L’attaccante brasiliano Jonas, con un video postato su Instagram e sul profilo ufficiale del Benfica, ha annunciato la sua decisione di appendere le scarpette al chiodo. Nel video il brasiliano ha invitato i sostenitori del Benfica ad essere presente all’Estádio da Luz per il suo addio al calcio, mercoledì sera contro Anderlecht.



“Sto registrando questo video per informare che ho deciso di terminare la mia carriera, vorrei festeggiare con gioia e invitare tutti a venire all’Estádio da Luz per iniziare una nuova era e festeggiare la fine della carriera “, ha detto Jonas.