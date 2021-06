Dal Portogallo arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Sporting Lisbona per il trasferimento di Joao Mario. Il quotidiano portoghese Record, in prima pagina questa mattina, ha aperto così: “Joao Mario quasi preso”. Anche Spartak Mosca e Besiktas si sarebbero interessate al giocatore ma per Joao la priorità è restare in patria nel club di Lisbona.

FOTO: Sito Sporting