Dal Portogallo: indagini sul Benfica, sospetta corruzione per entrare in Champions nel 2018

Anche il calcio portoghese, dopo quello italiano e spagnolo, rischia di essere travolto da uno scandalo. Come riportato da TVI (Televisão Independente), si indaga su un presunto episodio di corruzione relativo all’ultimo turno del campionato portoghese 2017/18 che vede coinvolto il Benfica. Il club, grazie alla vittoria per 1-0 contro la Moreirense, riuscì a qualificarsi in Champions League a scapito dello Sporting Lisbona. La rete del match arrivò su calcio di rigore, concesso per un fallo di Alfa Semedo. A fine stagione il Benfica lo acquistò il 50% del suo cartellino per 2,5 milioni di euro. Secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero si è trattato di un gesto premeditato: il giocatore trascorse metà stagione al Benfica, prima di essere ceduto in prestito.

Foto: Instagram Benfica