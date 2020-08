Dal Portogallo: il Benfica segue Nacho Fernández del Real Madrid

Nacho Fernández è un obiettivo del Benfica. Secondo A Bola, il difensore del Real Madrid è un giocatore molto apprezzato da Jorge Jesús, che ne apprezza esperienza e versatilità, potendo giocare sia come difensore centrale che come esterno. Nacho potrebbe lasciare i blancos per una cifra intorno ai 10 milioni di euro visto che il suo contratto scade nel 2022 e attualmente chiuso da difensori come Ramos, Varane e Militao. Sempre secondo il portale portoghese, sul difensore 30enne ci sarebbe anche il Valencia ma il Benfica, che sta operando nel progetto di tornare tra le grandi d’Europa, è già avanti con la proposta.

Foto: The Sun