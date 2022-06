Dal Portogallo: Gattuso ha chiesto Sergio Oliveira per il Valencia

Gennaro Gattuso dovrebbe essere il nuovo allenatore del Valencia. Il tecnico, ex Napoli, dovrebbe essere annunciato a breve dal club spagnolo e già sta dando direttive di mercato.

Secondo quanto riporta Jornal de Noticias, il tecnico italiano avrebbe chiesto Sergio Oliveira al proprio club, come rinforzo a centrocampo.

Il giocatore, da gennaio scorso alla Roma, ma di proprietà del Porto, è un pallino del tecnico, che già lo aveva richiesto in passato. Qualora la Roma non dovesse riscattarlo, il Valencia proverà l’affondo per accontentare Gattuso.

Foto: Twitter Roma