Paulo Fonseca è a un passo dalla panchina del Lille. Lo riporta ABola, in Portogallo, parlando di trattativa in stato avanzato. Una nuova opportunità in arrivo, dunque, per l’ex allenatore della Roma che si cimenterà in Ligue1. E che tornerebbe così in azione dopo l’ultima esperienza, proprio con i giallorossi, terminata due stagioni fa.

Foto: Twitter Roma