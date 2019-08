Dal Portogallo: Dost non vorrebbe lasciare lo Sporting

Bas Dost non sarebbe convinto di lasciare lo Sporting. Lo afferma il quotidiano portoghese A Bola, secondo qui l’attaccante olandese non gradirebbe la destinazione in Germania, ovvero l’Eintracht Francoforte. Il club lusitano aveva raggiunto l’accordo con i tedeschi sulla base di 10 milioni di euro.

Foto: Sito Sporting Club