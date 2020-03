Anche Cristiano Ronaldo scende in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il campione portoghese e il suo agente Jorge Mendes hanno deciso di donare 35 posti di terapia intensiva nelle città di Lisbona e Porto. L’ospedale “Santo Antonio” di Porto ha diramato la seguente nota: “Il Centro Hospitalar Universitário do Porto ringrazia Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes per questa utilissima iniziativa, in un momento in cui tutti i Paesi ne hanno tanto bisogno. Questa unità consentirà l’apertura di 15 letti di terapia intensiva, completamente equipaggiati con ventilatori, monitor e altre attrezzature”. Una nota dallo stesso contenuto è stata diramata poche ore dopo anche da Daniel Ferro, presidente dell’Hospital de Santa Maria di Lisbona, che ora potrà contare su altri 20 posti letto per terapia intensiva dedicata alle cure per il Coronavirus.

Foto: Twitter ufficiale Juve