Dal Portogallo: c’è Mourinho in cima ai desideri della federazione per il ruolo di CT

Secondo quanto si legge su A Bola, ci sarebbe anche José Mourinho tra i nomi possibilil per sostituire Fernando Santos dalla panchina dei lusitani, dopo l’eliminazione col Marocco ai Mondiali in Qatar. La federazione avrebbe proposto anche il doppio incarico allo Special-One: rimanere allenatore della Roma e un ruolo da C.T. nello stesso tempo. Nel caso Mourinho dovesse rifiutare, ci sarebbero anche Fonseca e Rui Jorge come alternative.

Foto: twitter Roma