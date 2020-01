Dal Portogallo: Bruno Fernandes, lo Sporting vola in Inghilterra per trattare con lo United

Bruno Fernandes potrebbe lasciare presto lo Sporting. Secondo quanto rivela A Bola, nelle scorse ore Frederico Varandas, presidente del club di Lisbona, e il direttore sportivo Hugo Viana sono volati a Manchester per trattare con lo United la cessione del trequartista classe 1994 (nell’operazione può rientrare anche il difensore Marcos Rojo). Il portoghese, con un passato in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, in patria è esploso, realizzando ben 48 reti nelle ultime due stagioni. Non a caso su di lui, negli ultimi mesi, si sono concentrate le attenzioni di club di mezza Europa, con il Manchester United che ora prova a bruciare la concorrenza.

Foto: maisfuteboliol