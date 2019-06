Dal Portogallo: Benfica-Porto, duello per Keylor Navas

Secondo A Bola, è in corso una sfida a distanza tra Benfica e Porto per acquistare Keylor Navas dal Real Madrid. Luis Felipe Vieira, presidente del Benfica, è volato nella capitale spagnola per chiudere il trasferimento dell’attaccante Raul De Tomas, la scorsa stagione in prestito al Rayo Vallecano. Il numero uno del club di Lisbona, però, avrebbe chiesto informazioni anche sul portiere del Costa Rica. Anche il Porto, però, è alla ricerca di un portiere esperto che possa prendere il posto di Iker Casillas. I blancos hanno fatto sapere di essere disposti a cedere il 32enne, ma soltanto nel mese di agosto. Questo per via delle richieste di Keylor Navas, che chiede di liberarsi dal club spagnolo gratis, condizione non accettata dal Real.

Foto Marca