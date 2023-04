Dal Portogallo: Benfica indagato per coinvolgimento nello scandalo delle partite truccate

Apre così il il quotidiano Público, il giornale portoghese parla di un possibile coinvolgimento del Benfica all’intero dell’ultimo scandalo scoppiato in Portogallo riguardante le partite truccate. Sotto accusa l’imprenditore César Boaventura (accusato dal pubblico ministero per lo stesso tentativo di corruzione a fine marzo) che si è sempre definito una persona vicina all’ex presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira. I fatti risalgono al campionato del 2016 dove proprio le aquile avevano trionfato. L’accusa è mossa a seguito delle denunce fatte da alcuni giocatori del Rio Ave e del Maritimo dove parlano di richieste come concessione di rigori o cartellini per favorire la squadra avversaria di turno. L’accusa più grande la fa l’ex portiere del Maritimo, Salin, che in caso di alcune sconfitte gli sarebbe stato promesso un grosso contratto in una squadra europea. Mentre altri calciatori coinvolti chiesero addirittura di non giocare per evitare che un errore in campo potesse essere considerato fraudolento.

Foto: Benfica logo Twitter