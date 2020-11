Dal Pino: “La Serie A perderà 600 milioni di euro”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato come ospite al Global Boardroom del Financial Times per analizzare la situazione finanziaria del campionato italiano causata dal Covid.

Queste le sue parole: “È stato un grande successo riuscire a ripartire con il campionato. La situazione però è gravissima: da febbraio a dicembre la Serie A perderà 600 milioni, di cui 400 di ticketing e 200 di sponsor. Il Covid può essere una opportunità per cambiare modello di business della Lega, anche se è difficile rendere moderno il business nella situazione in cui siamo, in un momento così duro. Con i fondi di private equity la discussione è iniziata prima della pandemia e siamo alla fase finale della trattativa, è sfruttare le loro capacità manageriali” per “provare a creare valore per la Serie A sul lungo periodo. Sono fiducioso, è una opportunità di crescita, ma la cosa principale è avere una strategia”.

Foto: Twitter Lega Serie A