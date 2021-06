Dal Perù (ore 21.14): Luis Abram verso l’Inter. E poi Cagliari

Dal Perù (ore 21.14) è arrivata a sorpresa la notizia di un possibile colpo di mercato in casa Inter. Il giornalista locale Ángel Paul Flores, intervistato da Voces del Fútbol, ha dichiarato che il club nerazzurro ha messo le mani sul difensore del Velez Sarsfield (in scadenza 30 giugno 2021) e della nazionale andina Luis Abram. “Abram ha già salutato il Velez Sarsfield e tra cinque giorni non sarà più parte del club. Si punta sul mercato italiano, nello specifico sull’Inter. Che però, qualora dovesse definire l’accordo, lo girerà in prestito al Cagliari per fargli fare una prima esperienza col calcio europeo”. Le parole del giornalista peruviano.

Luis Abram, ya se despidió de Vélez, porque el 1 de julio es jugador libre. A Celta de Vigo, no le gustó la estrategia y se cayó, también fue ofrecido al Valencia y tampoco avanzó. Por ahora, las tratativas son con Inter de Milán pero con la condición de ir a préstamo a Cagliari. pic.twitter.com/dwBxY67sA8 — Ángel Paúl Flores (@angelpaulflores) June 25, 2021