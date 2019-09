Dal Messico: Guardado lascerà il Betis per giocare in MLS

Andres Guardado e il Betis si diranno addio. Secondo quanto riferisce il portale mesoamericano TUDN, il duttile ed ormai esperto centrocampista messicano lascerà Siviglia a fine stagione per trasferirsi negli Stati Uniti e giocare in Major League Soccer. Tra le squadre più accreditate a ingaggiarlo c’è il Chicago Fire. Guardado, in scadenza di contratto a giugno 2020, non rinnoverà e molto probabilmente si avvicinerà a casa.

Foto: Marca