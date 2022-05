Parole importanti quelle spese da Andrea Pirlo per Sandro Tonali, come apprendiamo da LaPresse: “Tonali è stata una figura chiave nel Milan di quest’anno, bisognava solo aspettarlo e dargli fiducia come hanno fatto Pioli e la società. Hanno sempre creduto in lui. Poi quando uno è bravo lo fa vedere in campo“.

Foto: Instagram Tonali