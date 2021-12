Dal Liverpool all’Olympiacos: vademecum sulle 5 avversarie di Coppa

In giornata abbiamo conosciuto le prossime cinque avversarie delle italiane in Champions e in Europa League. La Roma, come sappiamo, è già qualificata agli ottavi di Conference League e quindi dovrà attendere i playoff per poi conoscere la propria avversaria. In questo articolo andremo ad analizzare le squadre con cui dovranno battersi Juventus, Inter, Napoli, Lazio e Atalanta.

VILLARREAL: dopo aver eliminato l’Atalanta, la squadra di Emery ritrova nuovamente l’Italia ma questa volta affronterà la Juventus. Gli spagnoli stanno vivendo una stagione altalenante: se in Champions sono riusciti a conquistare gli ottavi, in campionato la situazione non è delle migliori e attualmente sono in ritardo di otto punti dalla zona Europa. Uno dei punti di forza del sottomarino giallo è il fatto di avere giocatori di grande esperienza e una difesa molto solida. Un possibile difetto potrebbe riguardare l’età di alcuni giocatori che nel punto più importante della stagione potrebbero risentire dei numerosi confronti tra Liga e Coppa.

FORMAZIONE TIPO (4-4-2:) Rulli; Foyth, Albiol, Torrres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; G. Moreno, Danjuma. All. Emery

LIVERPOOL: dopo aver affrontato già recentemente a San Siro il Milan, i Reds tornano nuovamente a Milano ma questa volta per affrontare l’Inter. La squadra di Klopp è semplicemente una macchina perfetta attualmente seconda in Premier League, ad un solo punto dal Manchester City, e una fase a gironi completata a punteggio pieno. Inzaghi&Co dovranno preparare il doppio confronto nei minimi dettagli. Tra i punti di forza non possiamo non citare la grande qualità del reparto offensivo in cui Salah è il vero leader con i suoi 21 gol in 22 partite realizzati fin qui in questa stagione. Difetti del Liverpool? Passiamo oltre…

FORMAZIONE TIPO (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

BARCELLONA: al Napoli il sorteggio sarebbe potuto andare decisamente meglio, ma i partenopei sanno che i blaugrana non hanno più la grande dimestichezza che li ha contraddistinti negli ultimi anni. La squadra di Xavi sta vivendo una stagione molto difficile: in Liga si trova attualmente all’ottavo posto con 24 punti, a ben 18 lunghezze di distanza dal primo posto occupato dal Real Madrid. Nonostante i pessimi risultati, il Barcellona resta comunque una squadra temibile con un mix di giovani talentuosi e altri giocatori con più esperienza. Per provare a vincere gli azzurri dovranno approfittare di una difesa che ha dimostrato di essere molto insicura: i 28 gol subiti finora lo dimostrano.

FORMAZIONE TIPO (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Fati, Depay, Dembélé. All. Xavi

PORTO: un avversario non semplice per la Lazio che ritrova Conceição. I portoghesi, retrocessi in Europa League dal girone del Milan, sono attualmente primi nel proprio campionato e ormai sono una squadra consolidata anche in ambito europeo. I biancocelesti dovranno tenere d’occhio Luis Diaz, capocannoniere della squadra con 13 reti e che abbiamo avuto modo di osservare da vicino nei due confronti con i rossoneri. Il Porto negli ultimi anni è sempre riuscito a raggiungere la fase ad eliminazione diretta di Champions ma uscendo sempre agli ottavi: soffre il doppio confronto e può essere un’arma da sfruttare per la Lazio.



FORMAZIONE TIPO (4-4-4): D. Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Corona, Uribe, Oliveria, Otavio; Taremi, Luis Diaz. All. Conceição

OLYMPIACOS: un avversario da rispettare ma sicuramente abbordabile per l’Atalanta che affronta agli spareggi di Europa League i campioni in carica della Grecia che anche in questo momento sono in testa al campionato con otto punti di vantaggio sulla seconda. I difetti della squadra riguardano la difesa e il centrocampo: dietro concedono molto e in mezzo hanno giocatori poco reattivi che potrebbero soffrire il gioco di Gasperini. La retroguardia atalantina dovrà tenere d’occhio Youssef El Arabi, autore di tre gol nella fase a gironi.

FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Vaclik; Lala, Sokratis, Cissé, Reabciuk; Bouchalakis, M’Vila; Rony Lopes, Camara, Masouras; El Arabi. All. Pedro Martins

