DAL GUINGAMP AL SOGNO GLADBACH: MARCUS THURAM, IL FIGLIO D’ARTE COMPIE IL GRANDE SALTO

Marcus Lilian Thuram-Ulien, semplicemente noto come Marcus Thuram, compie il grande salto e si regala una nuova avventura tutta da vivere con il Borussia Mönchengladbach. Il figlio del celebre ex difensore della Juventus Lilian Thuram, dopo una buona gavetta, approda nel grande calcio dopo aver particolarmente brillato nell’ultima stagione con la maglia del Guingamp. Marcus Thuram nasce a Parma il 6 agosto del 1997, in quegli anni il padre Lilian ottiene numerosi successi con la formazione ducale e con la Nazionale francese. Pertanto, per Marcus è impossibile non innamorarsi di questo sport. Prima per stra e poi nelle giovanili del Sochaux, il giovane talento dimostra di saperci fare e di avere il calcio nel dna. Il suo ruolo, però, è diverso da quello del padre. Infatti, il piccolo Thuram ama gonfiare la rete e saltare l’uomo. Durante il percorso di crescita si mette in evidenza per via della sua forza fisica e della sua capacità di finalizzare l’azione. Marcus diventa un attaccante completo e la dirigenza del Sochaux ne è consapevole tanto da promuoverlo in poco tempo in prima squadra. Il 20 marzo del 2015 arriva puntuale il tanto atteso momento dell’esordio tra i professionisti durante una partita di Ligue 2 contro lo Châteauroux. Soltanto una decina di minuti a disposizione, ma il figlio d’arte conferma le attese sfoderando anche una spiccata personalità.

Da quel momento in poi Marcus inizierà a ritagliarsi con prepotenza un posto all’interno dell’undici titolare e, dal 2014 al 2017, colleziona in totale oltre 70 partite condite da diverse pesanti marcature personali. La sua stella inizia a brillare e alcuni club di Ligue 1 gli puntano i fari addosso. Tra questi c’è soprattutto il Guingamp che lo preleva a titolo definitivo (600 mila euro il costo dell’operazione) affidandogli le chiavi dell’attacco. Il suo impatto è dei migliori e le aspettative vengono rispettate. Inoltre, lo scorso 9 gennaio, Marcus indossa i panni dell’eroe e con una rete dal dischetto elimina il blasonato Paris Saint-Germain, al Parco dei Principi, mandando i suoi compagni in semifinale di Coupe de la Ligue. A quel punto il suo nome inizia a circolare con maggiore intensità e le sue prestazioni non fanno altro che attirare diversi club europei. Terminata la stagione le richieste sono davvero tante, ma a fare sul serio è il Borussia Mönchengladbach. Il club tedesco, senza esitare, sborsa 9 milioni di euro e si assicura il duttile e polivalente centravanti 21enne. Marcus Thuram (contratto quadriennale valido fino al 30 giugno 2023) compie il grande salto, per lui si spalancano le porte della Bundesliga. Il classe 1997, sfruttando tutto il proprio talento, segue le orme del padre Lilian…

Foto: Borussia Mönchengladbach Twitter