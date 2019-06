Dal grave infortunio con il Dortmund al ritiro, il 21enne Scuderi lascia il calcio: “Ho dato tutto”

Un’intera carriera chiusa per colpa di un unico, tragico episodio. Dario Scuderi, difensore classe 1998 del Borussia Dortmund, ha deciso di lasciare il calcio giocato. Nella sfida di Youth League tra il club tedesco ed il Legia Varsavia del 14 settembre 2016, il catanese ha rimediato un infortunio al ginocchio, il peggiore possibile: rottura di crociato, menisco e legamenti. Un ginocchio in frantumi ricostruito con 9 interventi ed il rischio di amputazione. Sembrava l’inizio della riscossa, ma Scuderi ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, visto che il suo contratto con il Borussia è in scadenza.

“Non è stata una decisione facile, giocare a calcio è sempre stato il mio grande sogno e ho dato tutto per questo, combattendo fino alla fine. Ho avuto anche offerte per continuare a giocare, ma nel calcio non si sa mai cosa possa accadere e quindi ho optato per una scelta più sicura”, ha detto Scuderi in un’intervista per il Ruhr Nachrichten. Dopo 9 anni nelle giovanili del Borussia Dortmund, il 21enne resterà nel club tedesco, che gli ha fatto un’offerta di formazione presso la scuola calcio.

Foto Kicker