Dal Golfo Persico al mondo, ora l’obiettivo Milan: conosciamo Investcorp

Notizia lanciata dal quotidiano L’Equipe e confermata da Reuters, il Milan potrebbe prossimamente passare da Elliott a Investcorp. Fondo mediorientale nato nel 1982, Investcorp ha sedi in diverse città e diversi Stati del mondo, tra cui New York, Londra, il Bahrain, Abu Dhabi, Riad, Doha, Mumbai e Singapore. Un’entità enorme come diffusione territoriale e portata economica, dato che ad oggi 37,6 miliardi di dollari di asset in gestione.

Attraverso il proprio sito ufficiale, Investcorp si presenta come “un gestore globale di prodotti di investimento alternativi, sia per clienti privati ch​​e istituzionali”. Un ventaglio operativo che si divide su tre continenti, 6 classi di attività (Private Equity, Real Estate, Credit Management, Absolute Return Investments, Infrastructure e Strategic Capital) e innumerevoli linee di prodotti: uno status raggiunto dopo essere partiti, come detto nel 1982, esclusivamente nel Private Equity, ambito nel quale Investcorp ha operato per collegare il Golfo Persico al resto del mondo.

Alla guida della società troviamo oggi Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, Executive Chairman, mentre appena un gradino sotto – seppur in ruoli comunque apicali – lavorano i Co-Chief Executive Officer, ovvero Rishi Kapoor e Hazem Ben-Gacem.

Una realtà dunque potente sotto un aspetto economico-finanziario e dalle solide basi organizzative che, dopo aver stretto partnerships con brand come Gucci e Riva, potrebbe ora credere in una delle realtà calcistiche commercialmente più valide al mondo, ovvero il Milan.

