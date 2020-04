Nonostante il calcio si fermo, le voci di mercato non mancano affatto. Secondo quanto riferiscono in Ghana, sul sito ghanasoccer.net,

tra l’Inter e Kwadwo Asamoah l’addio sarà inevitabile. Il duttile centrocampista ex Juventus, trasformato in esterno sinistro difensivo, è finito nel mirino del Fenerbahce. Il club turco è pronto ad avviare una trattativa per portarlo a Istanbul.