DAL FUTSAL ALLA NAZIONALE COLOMBIANA: RICHARD RIOS, LA PERLA DEL PALMEIRAS

Il calciomercato nei maggiori campionati europei è terminato. Tanti i talenti che si sono messi in mostra durante la finestra di mercato, complice anche l’estate ricca di competizioni di livello: dalla Copa America all’Europeo, passando dalle Olimpiadi. E proprio nella competizione americana c’è stato un centrocampista che ha brillato con la Nazionale colombiana, un centrocampista che ha attirato su di sé l’interesse di tanti club europei. Si tratta di Richard Ríos, centrocampista classe 2000 di proprietà del Palmeiras.

Centrocampista molto dinamico, Rios ha qualità palla al piede che lo eleva rispetto al resto dei compagni. Una qualità che arriva dal Futsal. Sì, proprio dal “calcetto”. Nato in Colombia nel 2000, Richard Ríos si è affacciato al mondo del calcio all’interno dei palazzetti. Infatti, nasce come giocatore di Futsal, giocando in patria nell’Alianza Platanera, squadra colombiana di calcio a 5. Nell’estate del 2019 poi cambia tutto, abbandonando il parquet per passare sul manto erboso. È anche il momento in cui lascia la Colombia per partire in direzione Brasile, dove a credere in lui è il Flamengo. Il club brasiliano gli propone un provino dopo averlo notato sui campi a 5 e rappresenta per lui un nuovo inizio. Parte dalla Sub20 rossonera, prima del passaggio in prima squadra e delle esperienze col Mazatlàn in Messico, e col Guarani e il Palmeiras al ritorno in Brasile.

Dall’ottobre del 2023 è poi entrato stabilmente nella nazionale maggiore nel calcio a 11. È stato questo l’inizio di un percorso che l’ha portato, a sorpresa, a diventare protagonista della cavalcata sino alla finale di Copa America, persa ai supplementari con l’Argentina. La Colombia non è più solo la nazionale di Luis Diaz e James Rodriguez, ma anche quella di Richard Ríos, in campo in tutte le partite della competizione e vero e proprio insostituibile del centrocampo.

Il suo nome è finito su tanti taccuini dei club europei, tra questi anche Milan e Fiorentina. Vedremo se Richard Ríos sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato.

Foto: Instagram Richard Rios