DAL COVENTRY ALLO SPORTING A SUON DI GOL: VIKTOR GYÔKERES, IL VICHINGO A COMANDO DI LISBONA

Viktor Gyökeres si è già preso lo Sporting Lisbona. E lo aveva fatto capire fin da subito, calando la doppietta in due minuti all’esordio contro il Vizela. Tredici partite tra campionato portoghese ed Europa Leauge, 11 gol messi a segno (uno contro l’Atalanta) e quattro assist. Attaccante moderno, veloce, potente e scaltro sottoporta.Ha già dimostrato di saper segnare in tutti i modi, e tanto. È un attaccante in grado di fare reparto da solo. La sua capacità di correre palla al piede, senza perdere forza e lucidità.

Cresce nel Brommapojkarna, squadra di un quartiere di Stoccolma, dove nasce e fa l’esordio nel 2015. A scommettere su di lui tre anni dopo è il solito Brighton che lo porta in Inghilterra, lo fa giocare con l’under 23 e poi lo presta al St.Pauli. È nel Regno Unito che il calciatore svedese, di origine ungherese, viene forgiato. Va in prestito allo Swansea, poi al Coventry City. È il 2021 poi quando l’attuale squadra di De Zerbi desiste, non crede fino in fondo nel proprio investimento e decide di venderlo, a titolo definitivo, al Coventry. È la svolta della sua carriera.

Mette assieme 22 goal e 12 assist in 50 partite e a suon di gol porta i suoi in vetta, fino a sfiorare l’approdo in Premier League che mancava da 22 anni e svanisce ai rigori col Luton. In estate, club e giocatore sanno che è il momento di salutarsi. In un’intervista Gyokeres ribadisce la sua volontà di partire: “Dobbiamo vedere se qualcuno riuscirà a soddisfare il mio club. Chiedono tanto. Tuttavia spero che possano pensare anche alle mie ambizioni, non soltanto a chi paga di più”, aveva ammonito. La sua cessione entra nei libri dei record anche per il Coventry City che mai aveva incassato una tale cifra. Prima di lui, per un incasso simile c’era da ritornare ai 13 milioni di sterline versati dall’Inter per Robbie Keane, 23 anni fa.

A 25 anni, questa è l’opportunità della vita per lui e la sta sfruttando a pieno. Arrivato per 24 milioni di euro, bonus compresi, e con una clausola da 100 milioni di euro. A suon di grandi prestazioni si è preso anche la Nazionale (4 marcature in 16 gettoni, il suo ruolino di marcia) e il record di giocatore più costoso nella storia dello Sporting.

Foto: Instagram Gyokeres