Come riportano fonti dal ritiro del Cile, Alexis Sanchez non prenderà parte alla gara Colombia-Cile, in programma questa notte.

Dietro a questa assenza sembrerebbe risiedere un problema d’anemia. Il livello di emoglobina nel sangue del calciatore sarebbe, infatti, più basso del previsto. Ecco per quale motivo l’ex Marsiglia verrà preservato nella gara di qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Foto: twitter Marsiglia