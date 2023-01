Dal Cile: Milan, offerta di 5 milioni per prendere subito Osorio

Il Milan ha messo nel mirino Dario Osorio, attaccante classe 2004 dell’Universidad de Chile. Come riporta la fonte cilena En Cancha, i rossoneri avrebbero già presentato un’offerta da 5 milioni di euro all’Universidad de Chile per il calciatore. La volontà di Maldini e degli altri dirigenti è quella di acquistarlo a gennaio.

Osorio è un attaccante, che può giocare sia come prima punta che da esterno. Dal 2022 è in prima squadra con l’Universidad de Chile, con cui conta 27 presenze e 7 gol.

Ha già esordito nella Nazionale maggiore, con cui vanta già 3 presenze. E’ un ragazzo molto interessante e il Milan vuole forzare la mano per superare la concorrenza di altri club.

Foto: twitter Universidad de Chile