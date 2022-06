Dal Cile: il Marsiglia vuole Sanchez. Sampaoli si è mosso in prima persona

Il futuro di Alexis Sanchez sarà certamente lontano dall’Inter. In estate l’attaccante cileno partirà, bisogna solo capire quale sarà la sistemazione del giocatore.

Secondo quanto riporta TNT Sports Cile, sul giocatore c’è forte l’interesse del Marsiglia. Il tecnico Sampaoli, ex CT del Cile, con cui Sanchez ha un ottimo rapporto, si è mosso in prima persona per provare a convincere “El Nino Maravilla” ad accettare le offerte marsigliesi.

Il problema è l’alto stipendio che Sanchez percepisce all’Inter e che al Marsiglia dovrebbe quasi dimezzarsi. Alla finestra ci sono anche l’Aston Villa e l’Arsenal, assicurano dal Cile.

Foto: Instagram personale