Dal chiosco dei gelati a uomo copertina del Brasile: la storia di Richarlison

Quando Tite lo ha convocato, al posto di Firmino, qualcuno ha storto il naso in Brasile. Come poteva andare al Mondiale un attaccante con soli due gol in stagione con il Tottenham e una condizione precaria. Invece Tite ha avuto ragione. Richarlison è l’uomo copertina del Brasile dopo la prima giornata di Qatar 2022. L’attaccante del Tottenham ha steso la Serbia con una doppietta, con un secondo gol strepitoso, in rovesciata, che resterà negli archivi dei gol più belli dei Mondiali.

Classe 1997, Richarlison, pseudonimo di Richarlison de Andrade, ha avuto un’infanzia non facile, quando, per dare sostegno alla famiglia, vendeva gelati a un chiosco nella sua città. Il calcio gli ha cambiato la vita.

Ha iniziato con l’America MG, poi il Fluminense. Lo nota il Watford, che lo porta in Europa nel 2017, ma è nell’Everton che esplode definitivamente, dove in 4 anni ha totalizzato 152 presenze, segnando 53 gol.

Nell’estate 2022 il passaggio al Tottenham, voluto da Antonio Conte, pagato 58 milioni di euro. In Premier ancora zero con gli Spurs, due i gol in Champions.

Ora la vetrina del Mondiale, con la doppietta nella gara d’esordio con il Brasile, una Nazionale che gli ha regalato già enormi soddisgazioni, come la vittoria della Copa America nel 2019 e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Foto: twitter Fifa World Cup