Dal Brasile: Vidal rischia il licenziamento dal Flamengo

Potrebbe presto arrivare al capolinea l’avventura di Arturo Vidal al Flamengo. Stando a quanto riportato da Globo Esporte, il centrocampista cileno sarebbe stato avvisato dal club rubronegro di essere ad un passo dal baratro dopo che nei giorni scorsi si era prima offerto, attraverso il proprio canale Twitch, al Colo Colo, suo primo club. Ma non è finita qui. Infatti, Vidal ha dato di matto nel corso del match contro il Boavista una volta capito che il tecnico Vitor Pereira non lo avrebbe fatto entrare. Vidal, via social, si è scusato dell’accaduto con i tifosi del Flamengo e la società stessa che però ha deciso comunque di multarlo trattenendogli il 10% dello stipendio e avvisandolo che al prossimo comportamento ritenuto non rispettoso sarebbe stato licenziato.

Foto: Vidal Instagram