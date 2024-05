In Brasile sono ormai certi. Come riferisce il portale brasiliano Globo Esporte, infatti, Thiago Silva sarà un giocatore del Fluminense, club vincitore dell’ultima edizione della Copa Libertadores. Il difensore 39enne, quindi, dopo aver annunciato ufficialmente l’addio al Chelsea, è pronto a tornare in patria.

Foto: Instagram Thiago Silva